السنغال تخطف بطاقة التأهل للمونديال من منتخب شباب السلة

خسر المنتخب الوطني لشباب كرة السلة تحت 18 عاما بطاقة التأهل للمونديال المقبل، بعد خسارته أمام السنغال بنتيجة 91 -82 في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمدينة باماكو عاصمة مالي.

ويلعب منتخب الفراعنة أمام الخسارة من أنجولا ومالي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تقام مساء غدا الأحد، بينما تلغب السنغال على اللقب مع الفائز منهم بعد ان ضمنت التأهل للمونديال.

وكان منتخب مصر قد وصل للدور نصف النهائي النهائي بعد الفوز على منتخب رواندا 89 -66 مساء أمس الجمعة في الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة مصر في البطولة 12 لاعبا " كريم حاتم، مؤمن موسى، معاذ أيمن، سيف صلاح، أدهم الصباغ، عبد الرحمن سمير، يوسف المعداوي، ياسين أسامة، زياد صقر، عمر طارق، محمود نور الدين، إبراهيم هشام".

ويرأس بعثة المنتخب الوطني خالد القوصي، ويرافقه رفيق يوسف المدير الفني وكلا من المدربين أحمد الجارحي واحمد عبد الوهاب "بيبو" ومصطفى إبراهيم خليل طبيبا وأحمد المنشاوي إداريا ومحمد المنشاوي حكم دولي مرافق. طالع التفاصيل