«ترامب» يواجه استطلاع يطالب بعزله بآخر يدعمه: «أنا أفضل من أوباما»

أفاد استطلاع للرأي، نشر أمس الجمعة، بأن 60% من الأميريكيين لا يوافقون على أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبأن نصفهم تقريبًا يؤيّدون فكرة عزله.

ووفقًا للاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» و«إيه بي سي نيوز»، فإن 36% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء «ترامب» في البيت الأبيض.

وشمل الاستطلاع الجديد 1003 أشخاص بالغين، في الفترة الممتدة بين 26 و29 أغسطس، واعتبر 49% من المستطلعين أن الكونجرس يجب أن يطلق عملية لعزل «ترامب»، بينما قال 46% إنهم سيعارضون ذلك.

كما عبر 53% من المستطلعين عن اعتقادهم، بأن الرئيس الأميركي عرقل سير العدالة بمحاولته التدخّل في التحقيق، الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول وجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة «ترامب» الانتخابية.

وفي المقابل، اعتبر 35% من الأميركيّين أن الرئيس لم يسع إلى التدخّل في هذا التحقيق، وقال 63% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يدعمون التحقيق الذي يُجريه «مولر»، بينما أبدى 29% معارضتهم له.

ووفقًا للاستطلاع نفسه، فإن الأرقام أفضل بالنسبة إلى «ترامب» في ما يتعلق بالاقتصاد، ذلك أن 45% من المستطلعين يؤيدون إدارته للاقتصاد في مقابل 45% لا يؤيدونها

ولكن «ترامب» رد على هذا الاستطلاع بالهجوم على «واشنطن بوست» و«إيه بي سي نيوز»، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلًا: «إنه في عام 2016 كان استطلاع (إيه بي سي) و(واشنطن بوست) الأقل دقة عن الانتخابات الرئاسية» ووصف «ترامب» الاستطلاع بأنه «قمعي»، مضيفًا أن : «يوم الانتخابات جلبوا لنا العار.. وحتى الآن..لن يتعملوا أبدا!»

The ABC/Washington Post Poll was by far the least accurate one 2 weeks out from the 2016 Election. I call it a suppression poll - but by Election Day they brought us, out of shame, to about even. They will never learn!