محمود علاء : الزمالك هدفه التتويج بالدوري هذا الموسم

أعرب محمود علاء مدافع فريق الزمالك عن سعادته بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه علي إنبي 4-1 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بتروسبورت مساء اليوم السبت، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري. (طالع التفاصيل)

وأوضح علاء صاحب الهدف الأول للزمالك أن الفوز هو هدف الفريق الدائم للتتويج بلقب الدوري ، مشيرًا أن التوفيق كان حليف الأبيض علي عكس مباراة النجوم التي خسرها الفريق 1- 0 في الجولةالماضية.(طالع التفاصيل)

وقال علاء في تصريحات تلفزيونية:" الفوز هو ما نريده ونحاول الإستمرار عليه، فمباراة النجوم لم نكن موفقين خلاها وكنا مسيطرين علي اللقاء لكن لم نستطع التسجيل، لكن اليوم سجلنا وكنا قادرين علي إضافة المزيد من الأهداف".

وعن عدم اختياراه لتمثيل المنتخب في مباراة النيجر، أضاف :" اللاعبين الذين تم اختيارهم سيكونوا على قدر المسؤولية، وهي رؤية مدرب وجهاز فني، وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت يطلبني فيه".

وكان محمود علاء قد أحرز هدف الزمالك الأول في مرمى إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.