عاد الحارس الألماني كيفين تراب إلى صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني ، بينما ترك لاعب خط الوسط التركي نوري شاهين فريق بوروسيا دورتموند وانتقل إلى فيردر بريمن في صفقتين مفاجئتين اليوم الجمعة، في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.

في الوقت نفسه سمح بايرن ميونخ لخوان بيرنات أن يكمل انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، ولكن حامل لقب الدوري الفرنسي فشل في الحصول على خدمات جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

ورحب فرانكفورت بعودة الحارس تراب، بأذرع مفتوحة بعد إصابة الحارس الأساسي فريدريك روينو، حيث انتقل تراب على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من باريس سان جيرمان.

ولعب تراب، الذي خاض ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الألماني وكان من بين الفريق الذي شارك في المونديال الروسي الأخير، مع فرانكفورت خلال الفترة من 2012 حتى 2015 قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

وقال تراب في بيان نشره النادي :"أتطلع لعام آخر مع فرانكفورت".

في الوقت نفسه، لم يجد نوري شاهين له مستقبلا مع فريق بوروسيا دورتموند ليرحل إلى صفوف فيردر بريمن مقابل مليون يورو وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

وقال شاهين "سيظل فريق بوروسيا في قلبي"، بينما قال فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن :" لديه القدرة لجعلنا أفضل".

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن المدافع الألماني جيروم بواتينج لن ينتقل من الفريق البافاري إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكن تقارير إخبارية رددت أن سان جيرمان لم يوافق على تلبية طلبات بايرن الذي اشترط الحصول على 50 مليون يورو (58 مليون دولار) للتنازل عن خدمات اللاعب.

وقال كوفاتش، بشأن بواتينج صاحب الـ29 عامًا "إنه مدافع من الطراز العالمي ويتمتع بأعلى درجات الاحترافية. إنه مستمر هنا."

وبدلا منه تقرر رحيل بيرنات صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو ، ويتبقى حسم الصفقة بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي خلال اليوم.

وأصبح بيرنات آخر لاعب يسمح له بايرن بالرحيل، حيث كان قد سمح برحيل سيبستيان رودي إلى صفوف شالكه مطلع هذا الأسبوع مقابل 16 مليون يورو، وفاق لما ذكرته التقارير الصحفية، بالإضافة إلى أرتور فيدال الذي انتقل لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى دييجو كوستا الذي انتقل ليوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.

ورغم أن بايرن جمع ما يقرب من 90 مليون يورو إلا أنه لم ينفق سنتا واحدا على لاعبين جدد، حيث عاد سيرج نابري وريناتو سانشيز بعد انتهاء إعارتهما، بينما تعاقد مع ليون جوريتسكا في صفقة انتقال حر من شالكه.

ويعتبر امتناع بايرن عن التعاقدات الجديدة من بين أسباب انفاق الأندية الـ18 التي تشكل البوندسليجا 450 مليون يورو حتى الآن فقط، وهو رقم بعيد للغاية عما انفقته الموسم الماضي والبالغ 600 مليون يورو.

وحتى الآن حققت الأندية الألمانية فائضا ماليا قدره 475 مليون يورو أقل بـ10 مليون يورو عن العام الماضي.

وحصل فريق لايبزج وحده على 70 مليون يورومن انتقال نابي كيتا إلى ليفربول الإنجليزي.

وهناك ثلاثة فرق أخرى أبرمت صفقات قياسية حيث أنفق بوروسيا مونشنجلادباخ 23 مليون يورو للتعاقد مع الحسن بليا لاعب نيس الفرنسي، بينما أنفق فيردر بريمن 15 مليون للتعاقد مع دافي كلاسين لاعب إيفرتون، فيما أنفق ماينز 8 مليون للتعاقد مع جان فيليب ماتيتا لاعب ليون الفرنسي.

بينما كان فريق دورتموند هو أكثر الفرق شراء للاعبين في محاولة للاقتراب من بايرن ميونخ في جدول الترتيب.

ويملك دورتموند ثلاثة من أغلى أربعة لاعبين تم التعاقد معهم في الدوري وهم " عبدو ديالو (ماينز، 28 مليون يورو) وتوماس ديلايني (بريمن، 20 مليون يورو) والبلجيكي أكسيل فيتسل (كوانجيان، 20 مليون يورو).

مطلع هذا الأسبوع تعاقد دورتموند مع باكو ألكاسير مهاجم برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إمكانية جعل الصفقة دائمة في العام المقبل.

وفي صفقة أخرى عقدت قبل غلق باب الانتقالات تعاقد هوفنهايم مع ريس نيلسون صاحب الـ18 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من نادي أرسنال الإنجليزي، بينما تعاقد فرايبورج مع المجري رونالد سالاي من أبويل نيقوسيا مقابل ما يقرب من 4 مليون يورو