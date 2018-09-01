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تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام والتي تُقام على ملعب بتروسبورت.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - حازم إمام- بهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عبدالله جمعة – مصطفى فتحي - محمد عنتر – عمر السعيد – عماد السيد – محمد عبد الغني

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر وصلاح سليمان ورامي صبري وعلي فوزي.

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمود توبة ومحمود غالي ومحمد زكريا شيكا ونوح وائل.

خط الهجوم: عرفة السيد.

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