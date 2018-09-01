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بث مباشر .. إنبي(0×0)الزمالك

الشروق
نشر فى : السبت 1 سبتمبر 2018 - 8:59 م | آخر تحديث : السبت 1 سبتمبر 2018 - 9:06 م

تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام والتي تُقام على ملعب بتروسبورت.

 

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - حازم إمام-  بهاء مجدي 

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن 

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عبدالله  جمعة – مصطفى فتحي -  محمد عنتر – عمر السعيد – عماد السيد – محمد عبد الغني

 

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر وصلاح سليمان ورامي صبري وعلي فوزي.

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمود توبة ومحمود غالي ومحمد زكريا شيكا  ونوح وائل. 

خط الهجوم: عرفة السيد.

 

 

البث المباشر

 


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