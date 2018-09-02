25 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي استعدادا لمواجهة بوليفيا

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم قائمة مكونة من 25 لاعبا ستشارك في المعسكر الإعدادي الذي ينطلق بعد غد الاثنين ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يختتم المعسكر بمباراة ودية مع منتخب بوليفيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى : محمد العويس، وياسر المسيليم، وعبدالله الصالح.

وفي الدفاع : محمد البريك، وسعيد المولد، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وحمد المنصور.

وفي الوسط : إبراهيم غالب، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، ومحمد أبوسبعان، ووليد باخشوين، وأسامة الخلف، وحسين المقهوي، ويحيى الشهري، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وعبدالرحمن العبود.

وفي الهجوم: فهد المولد، وهارون كمارا.