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وزارة الرياضة تصدر بيانا حول اختناق بعض سباحي نادي الطالبية لتسرب الغاز

الشروق
نشر فى : السبت 1 سبتمبر 2018 - 12:16 ص | آخر تحديث : السبت 1 سبتمبر 2018 - 12:16 ص

تابع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات الماضية أزمة تسرب غاز الكلور في حمام السباحة بنادي الطالبية الرياضي بمحافظة الجيزة، والذي تسبب في إختناق عدد من المتدربين  البالغ عددهم "22 لاعب "  و"3 " مدربين، وذلك أثناء التدريبات ومزاولة النشاط الرياضي داخل حمام السباحة بالنادي.

وتم على الفور متابعة حالة المتدربين وعمل إسعافات أوليه لهم، وتم نقلهم الى مستشفى الهرم لتلقى العلاج والإطمئنان على حالتهم الصحية، وتم خروج جميع الحالات المصابه بالاختناق من المستشفى والجميع في حالة جيدة.

وقد أرسل وزير الشباب والرياضة  لجنة مشكلة من مدرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد الوكيل وكيل الوزارة مدير المدرية، وذلك لمتابعة جميع الحالات، وتذليل أي عقبات وتقديم كافة الاحتياجات، وتم رفع تقرير شامل عن الواقعة ومراجعة كافة عقود الصيانة الخاصة بحمام السباحة.

وقد حدث تسريب غاز الكلور نتيجة قيام فني الصيانة بتغيير إسطوانة الكلور من المحبس الخاص بالاسطوانة مما أدى الى تسرب الغاز بشكل كبير وأدى إختناق المتدربين داخل حمام السباحة.


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