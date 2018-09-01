الأكثر قراءة
القاهرة المدينة الأكثر تلوثا في العالم..تعرف على باقي المدن
إحالة قاتل طفليه بالدقهلية إلى محكمة الجنايات
فيديو.. جابر القرموطي يعلن رحيله عن قناة النهار
مدحت نافع: خسائر شركة الحديد والصلب بلغت 700 مليون جنيه سنويا
شارك برأيك
هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، جانبًا من مراسم تشييع جثمان السيناتور الأمريكي، جون ماكين، الذي تُوفي منذ عدة أيام.
وتُوفي السيناتور الأمريكي، جون ماكين، صباح الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ81 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.