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بالفيديو.. شاهد مراسم تشييع جثمان جون ماكين

نور رشوان
نشر فى : السبت 1 سبتمبر 2018 - 6:21 م | آخر تحديث : السبت 1 سبتمبر 2018 - 6:21 م

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، جانبًا من مراسم تشييع جثمان السيناتور الأمريكي، جون ماكين، الذي تُوفي منذ عدة أيام.

وتُوفي السيناتور الأمريكي، جون ماكين، صباح الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ81 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.


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