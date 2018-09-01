يتطلع فريق يوفنتوس لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يواجه مضيفه بارما في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري.

وجعل ميراليم بيانيتش جماهير يوفنتوس متحمسين عندما قال أنه يتوقع أشياء عظيمة من الفريق في هذا الموسم، بعدما احتفل بتجديد تعاقده مع الفريق بهدف عالمي.

وافتتح لاعب خط الوسط البوسني أهداف فريقه أمام لاتسيو خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية وانتهت بفوز يوفنتوس 2 - 0، ويتطلع حاليا لمباراة الفريق المقبلة أمام بارما والتي يهدف من خلالها يوفنتوس أن يحصد العلامة الكاملة.

وقال بيانيتش، الذي انضم إلى يوفنتوس من فريق روما في 2016 ومدد تعاقده حتى 2023 :" لدينا أهداف كبيرة في ذهننا. لن يكون الوصول لأهدافنا سهلا ولكننا لدينا فريق قوي وكلنا متحدون، النادي، والجماهير، والفريق. يمكننا الوصول إلى أهدافنا".

وبجانب محاولة حصد اللقب السابع على التوالي للدوري الإيطالي والرابع في كأس إيطاليا، يظل فريق يوفنتوس يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، كان حلم يوفنتوس منذ آخر مرة توج بها باللقب في 1996. وازداد عذاب الفريق بعدما خسر نهائي البطولة في نسختي 2015 و2017.

وتحسنت فرص الفريق في التتويج باللقب بعد التعاقد مع مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الذي تلقى جائزة أحسن هدف في الموسم من الاتحاد الأوروبي لهدفه المذهل الذي سجله من ركلة خلفية مزدوجة أمام يوفنتوس في أبريل الماضي وبعد ذلك سار ريال مدريد في طريقه للتويج بلقبه الثالث على التوالي في البطولة.

وقال بيانيتش :" تعاقدنا مع كريستيانو رونالدو. ويجب أن أقول أنه يسدد الكرة بشكل قوي للغاية، نحن كلنا سعداء أن يلعب بجوارنا. إنه لاعب أثبت أنه الأفضل في العالم ويمكننا الاستفادة من لعبه بجانبنا".

وفشل رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حتى الآن في تسجيل أي هدف في أول مباراتين مع يوفنتوس رغم أنه حاول سبع مرات على المرمى، كان من بينهم أربع محاولات بين الثلاث خشبات، ويبدو أنه سينهي صيامه عن التهديف أمام بارما.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد ست نقاط من خلال الفوز بأول مباراتين، فيما يأتي خلفه فريقا نابولي، وسبال بفارق الأهداف.

كما يلتقي بولونيا مع ضيفه إنتر ميلان في السادسة من مساء اليوم، على ملعب ريناتو دال آرا، حيث يسعى النياتزوري إلى تحقيق الفوز الأول خلال الموسم الجديد بعد أن تلقى الهزيمة في مباراته الأولى ساسولو بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع تورينو في الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.