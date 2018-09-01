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بيريز سبب غياب رونالدو عن حفل الأفضل لليويفا

زيـاد الميـرغـني
نشر فى : السبت 1 سبتمبر 2018 - 5:18 م | آخر تحديث : السبت 1 سبتمبر 2018 - 5:18 م

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن السبب الحقيقي لغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، عن حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتوزيع جوائز الأفضل في أوروبا يوم الخميس الماضي في إمارة موناكو الفرنسية.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، قد توج بلقب أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على رونالدو ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن رونالدو قرر في الدقيقة الأخيرة إلغاء طائرته الخاصة وعدم حضور الحفل، بعد سماعه لبعض الشائعات التي تشير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ضغط على اليويفا من أجل منح الجائزة إلى مودريتش نجم فريقه بدلاً منه.

وأضافت الصحيفة أن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي قد أكد من قبل للصحف، أن يوفنتوس أخبرهم بغياب رونالدو عن الحفل قبل ساعتين فقط من البداية، وكان قد طالبه باحترام نتيجة التصويت.


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