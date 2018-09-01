روسيا تبدأ مناورات في البحر المتوسط لمنع إقامة منطقة حظر جوي في سوريا

تبدأ القوات البحرية الروسية اليوم السبت، مناورات في البحر المتوسط، تهدف إلى منع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من ضرب مواقع للجيش السوري، ومنع إقامة ما يسميه الأمريكيون بمنطقة الحظر الجوي في سوريا، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء اليوم السبت.

وصرح قائد القوات البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كورولوف، بأن 26 قطعة بحرية و34 طائرة ستشارك في هذه المناورات.

وقالت صحيفة «نيزافيسيمايا جازيتا» الروسية، إن الوحدات البحرية الروسية تدربت في بحر قزوين قبل أيام على طريقة تكتيكية جديدة أطلق عليها اسم «الجدار» لصد هجوم جوي صاروخي.

وقالت مصادر عسكرية، إن هذه الطريقة أتاحت اكتشاف أهداف جوية تطير على ارتفاع منخفض بما فيها الصواريخ الجوالة، كروز على مسافة بعيدة.