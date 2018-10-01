تشهد مكتبة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، الحفل الختامي لمشروع «نحو معلم أفضل»، على المسرح الصغير بمبنى مركز المؤتمرات بالمكتبة.

ومشروع، «نحو معلم أفضل»، يُعد نتاجًا للتعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية، كصرح علمي ثقافي أكاديمي يعمل على نشر العلم والمعرفة، و«مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية»، وهي واحدة من أوائل الجهات المصرية المانحة، التي تكرس جهودهًا من أجل التنمية المستدامة، ومنظمة «ستار كير إيـﭼيبت» التي أسسها شركاء شركة مرسيدس بنز مصر، من أجل تعزيز وتشجيع الخدمة المجتمعية في مجال دعم ومساعدة الأطفال في عدة مجالات منها الصحة والتعليم.

كما تم التعاون أيضًا مع وزارة التربية والتعليم المصرية، التي سهلت أعمال المشروع من خلال تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات، لتقديم ورش العمل للمدرسين الذين تم اختيارهم من طرف الوزارة خلال فترة المشروع، وكلية التربية بجامعة أسيوط، إذ قامت باستضافة فعاليات المشروع بمقراتها، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة واللازمة لنجاح المبادرة.

وتمثلت أهداف المشروع، في تنمية مهارات المعلم الشخصية والحياتية المكملة لمهارات التدريس لتحسين التواصل مع التلاميذ، وتفعيل دور المكتبة المدرسية، وتشجيع الطلاب على استخدام المكتبة والبحث، وتدريب المعلمين في مجال العلوم لتأهيلهم لتفعيل الأنشطة العلمية داخل نوادي العلوم التي أنشئت خصيصًا لهذا الغرض داخل هذه المدارس، وذلك لضمان استمرارية نقل المهارات التي تم اكتسابها وتشجيع المعلمين على وضع خطط لأنشطة غير صفية يمكنهم القيام بها مع تلاميذهم في المستقبل.

ودرٌب المشروع، على مدار العامين الماضيين، نحو 300 معلم من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتجهيز 60 نادي علوم في 60 مدرسة بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط.

وأقيمت العديد من المسابقات العلمية والثقافية، وزيارات للمدارس المشاركة في المشروع بكلتا المحافظتين بمكتبتي الطفل والنشء ومركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، وسفارة المعرفة بجامعة أسيوط.