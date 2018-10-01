«الرميثي» أمينا عاما لمجلس حكماء المسلمين

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الاثنين، قرارا بتعيين الدكتور سلطان فيصل الرميثي، المنسق العام لبرنامج عجمان للتميز، المدير التنفيذي لدائرة النشر في "أبو ظبي للإعلام"، أمينًا عامًا لمجلس حكماء المسلمين.

وأشاد الإمام الأكبر بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور علي النعيمي، الأمين العام السابق لمجلس حكماء المسلمين خلال فترة عمله، ومساهمته المهمة في تعزيز عمل المجلس ومكانته ودوره.

ويضم مجلس حكماء المسلمين، الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في عضويته مجموعة من علماء الأمة الإسلامية وخُبَرائها ووُجَهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة الذين يقودون جهودًا حثيثة لنشر ثقافة التعايش والسلام في العالم أجمع.