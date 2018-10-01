قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم ضخ حوالي 3.6 مليارات جنيه، من أجل تمويل حوالي 160 ألف مشروع، خلال الـ6 أشهر الأخيرة، بما يوفر حوالي 305 ألف فرصة عمل، في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأضافت «جامع»، خلال لقائها مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الجهاز يعمل على قطاعي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولم يعمل في إطار المشروعات المتوسطة حتى الآن، متابعة: «نحتاج إلى تشريعات جديدة لتنظيم العمل في المشروعات المتوسطة، ومع دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب سيخرج قانون جديد لتنظيم هذه المشروعات».



وأوضحت أن هذه المشروعات تمت إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية، واستحوذت محافظات الصعيد فيها على حوالي 49% من هذه المشروعات، مستطردة أن حوالي 10% من المشروعات تمت في القطاع الصناعي.



وأردفت أن 48% من هذه المشروعات المستفيدة هي مشروعات جديدة تمامًا، وباقي الأموال تم ضخها في مشروعات كانت قائمة بالفعل من أجل تطويرها.