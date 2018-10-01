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وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السوري القضايا ذات الاهتمام المشترك

بغداد- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 11:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 11:23 ص

بحث وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، مع نظيره السوري وليد المعلم، أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذكر مكتب "الجعفري"، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في سياق اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية تضافر الجهود والتعاون؛ من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة والقضاء على الإرهاب، ذاكرا أن وزير الخارجية السوري وجه دعوة رسمية لـ"الجعفري" لزيارة دمشق في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

يُذكر أن العراق يسعى إلى تمتين علاقاته مع دول العالم وتحديدا محيطه الإقليمي، فقد أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرص بلاده على بناء علاقات حسن جوار مع الدول المحيطة.


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