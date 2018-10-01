«شرطة برلين» تحدد أربعة طرق لتفادي التعرض للسرقة في غرفة الفندق

عند قضاء العطلة، تكون غرفة الفندق التي تقيم بها هي المكان التي تحفظ فيه متعلقاتك الشخصية ومنزلك بشكل مؤقت، ولكن للأسف هي مكان أيضاً يمكن أن تتعرض فيه لسرقة متعلقاتك، فإليك بعض النصائح التي تقلص بها فرصة إفساد اللصوص لعطلتك.

إذا كانت الغرفة تحتوي على خزينة، فإنها لم توضع من أجل الزينة وعليك استخدامها، سوف تحتاج كنزيل معرفة كيفية تحديد رقم سري لفتح الخزينه، ويقدم العاملون بالفندق المساعدة عادة.

وتقول سلاسل الفنادق إن الأمر يفيد لحفظ المتعلقات القيمة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب» والمَحافظ وجوازات السفر، ولكن في بعض الأحيان تكون الخزينة أصغر من أن تسع لهذه المتعلقات، ولذلك فإنه ينبغي إخفاء المتعلقات كبيرة الحجم جيداً، حسبما ينصح «أوليفر فون دوبروفولسكي»، أخصائي منع الجريمة في شرطة برلين.

ويوضح دوبروفولسكي أن اللصوص يكونون في عجالة في الغالب، ولا يكون لديهم وقت للبحث عن المتعلقات القيمة، ومن الخيارات الأخرى أن تحفظ المتعلقات القيمة ذات الحجم الكبير في خزينة الفندق.

أما لافتة «لا للإزعاج» التي توضع على الباب من الخارج لمنع عاملي الفندق من الدخول والتي يمكن أن يستخدمها النزيل حتى إذا لم يكن في الغرفة كحيلة لتفادي السرقة، فإنها مفيدة، ولكن دوبروفولسكي يرى أنها ليست رادعاً شديد التأثير، حيث يمكن أن يستمر اللص في القرع على الباب واقتحام الغرفة عند عدم وجود استجابة من الداخل.

ومن النصائح أيضاً ضرورة التأكد من غلق الشرفات والنوافذ والأبواب قبل مغادرة الغرفة، كما أنه مثل الحال في المنازل تكون الأدوار الأرضية أكثر عرضة لاقتحامها.

كما يقول دوبروفولسكي إنه يجب التأكد من شخصية من تبوح له برقم غرفتك، حيث يسألك موظفو الفندق عن رقم الغرفة عند الإفطار أو في النادي الصحي أو في الحانة في المساء، ومن الممكن أن يستغل أي لص في هذه الأماكن مع معرفته باسمك ذلك ويسرق غرفتك.