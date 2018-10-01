تشكيل لجنة للتحقيق فى سقوط عارضة على رأس تلميذ بشبرا الخيمة

شكلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لجنة من الشئون القانونية، للتحقيق فى واقعة إصابة تلميذ بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة فؤاد محى الدين للتعليم الأساسى بشبرا الخيمة، إثر سقوط عارضة بأرض ملعب المدرسة على رأسه، ما أدى لإصابته.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بإصابه الطفل «ج ع»، الطالب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة فؤاد محى الدين للتعليم الإساسى إثر سقوط عارضة بأرض ملعب المدرسة عليه، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج،

وزار اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومسئولي الإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، التلميذ للاطمئنان عليه، وأمر بتوفير كافة الرعاية الصحية له.