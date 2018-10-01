«العراق»: 8 مليارات دولار إيرادات تصدير النفط الشهر الماضي

كشف متحدث عراقي، اليوم الاثنين، عن وصول متوسط صادرات النفط العراقية لشهر سبتمبر الماضي إلى 3 ملايين و560 ألف برميل يوميا عبر الموانئ جنوبي العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في بيان صحفي، إن الصادرات النفطية من حقول وسط وجنوب العراق حققت الشهر الماضي إيرادات مالية بلغت أكثر من 7 مليارات و912 مليون دولار، ذاكرا أن الإحصائية لم تسجل صادرات من حقول كركوك.

ولا تزال مبيعات النفط العراقي من حقول كركوك الشمالية متوقفة منذ أشهر، على خلفية غياب التفاهم بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان لتصدير النفط عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي.