الإثنين 1 أكتوبر 2018 3:01 م القاهرة القاهرة 32.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل يتأثر «الأهلي» بانسحاب شركة صلة السعودية من رعاية النادي؟

النتـائـج تصويت

«العراق»: 8 مليارات دولار إيرادات تصدير النفط الشهر الماضي

بغداد- د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 1:38 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 1:38 م

كشف متحدث عراقي، اليوم الاثنين، عن وصول متوسط صادرات النفط العراقية لشهر سبتمبر الماضي إلى 3 ملايين و560 ألف برميل يوميا عبر الموانئ جنوبي العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في بيان صحفي، إن الصادرات النفطية من حقول وسط وجنوب العراق حققت الشهر الماضي إيرادات مالية بلغت أكثر من 7 مليارات و912 مليون دولار، ذاكرا أن الإحصائية لم تسجل صادرات من حقول كركوك.

ولا تزال مبيعات النفط العراقي من حقول كركوك الشمالية متوقفة منذ أشهر، على خلفية غياب التفاهم بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان لتصدير النفط عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك