«برنت» يبلغ أعلى مستوى منذ 2014 قبل عقوبات أمريكية على إيران

اقترب خام برنت من أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، يوم الاثنين، بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أمريكية على إيران الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتا إلى 82.89 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولار، وزاد الخام الأمريكي الخفيف 4 سنتات مسجلا 73.29 دولار للبرميل.

وقال أوليفييه جاكوب، المحلل لدى "بتروماتركس": "السعودية تلمح إلى أنها لا تملك الكثير من الطاقة الاحتياطية الفورية، أو أنها ليست لديها الرغبة الفعلية في استخدامها بشكل استباقي".

وتوقع المستثمرون، ارتفاع الأسعار، فقد زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر.

وقال محللون، إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوردي النفط، قد تلحق الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.

لكن التركيز ما زال منصبا على العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر، وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم السبت بشأن سبل الحفاظ على إمدادات كافية.

لكن ستيفن إينيس، رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة، قال: "حتى إذا أراد السعوديون، النزول على رغبات ترامب، فكم حجم الطاقة الزائدة التي لدى المملكة؟".

وأضاف أنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من نوفمبر، فإن الأسعار قد "تقفز وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة الأمر" إذا تشكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.