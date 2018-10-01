عاشور: لاعبو الأهلي لديهم الإصرار لحصد اللقب الأفريقي

أكد حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، المحدد لها التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عاشور قائلا: «نحن كلاعبين لدينا إصرار وعزيمة كبيرة لتعويض إخفاق الموسم الماضي، وحصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم».

واستكمل حسام عاشور، حديثه: «الوصول مجددًا لكأس العالم للأندية هو الحلم الكبير لجماهير الأهلي، ونسعى كلاعبين لتحقيقه من خلال التركيز في كل خطوة نسير فيها بالبطولة الإفريقية.»

واختتم عاشور حديثه، قائلا: «شاهدنا فريق وفاق سطيف، ونعلمه جيدًا، ونعلم نقاط القوة والضعف. غدًا سيكون لنا دور في الملعب، ونتمنى أن يوفقنا الله فيه.»