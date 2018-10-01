وزير البترول يكشف حقيقة تعديل أسعار الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن حقيقة تعديل أسعار الغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، قائلًا: «أسعار الغاز تتحدد حسب تكلفة إنتاجه على المواطنين، ومازالت الأمور غير واضحة حتى الآن».



وأضاف وزير البترول، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن معدل إنتاج الغاز في بداية العام الحالي كان 350 مليون قدم مكعب، وأصبح 2 مليار قدم مكعب الآن، ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير 2 مليار جنيه من خلال الاستغناء عن المورد والمركب التي تنقل الغاز بداية من شهر أكتوبر.



كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتوصيل الغاز الطبيعي؛ لجميع المواطنين خلال أسرع وقت ممكن، متابعًا: «غاز البوتجاز منتج مستورد يكلف الدولة أعباء كبيرة، والأنبوبة متوفرة لكن مشاكلها كثيرة ونسعى لتوفير الغاز الطبيعي في كافة المنازل؛ لتوفير تكلفة الاستيراد لميزانية الدولة».



وأوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ9 مليون وحدة سكنية في مصر، فضلًا عن توصل الغاز الطبيعي إلى 100 ألف وحدة سكنية شهريًا، مشيرًا إلى تعاقد 150 ألف مواطن على توصيل الغاز الطبيعي بعد مبادرة تقسيط الإشتراك على سنة ونصف مقابل 30 جنيهًا.



وأعلنت وزارة البترول، أول أمس السبت، توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد تسلمها لآخر شحنة مستوردة منه الأسبوع الماضي.