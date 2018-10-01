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الحكم بسجن متهم في فضيحة جنسية بالهيئة المانحة لجائزة نوبل لمدة عامين

ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 7:32 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 7:32 م

قضت محكمة في ستوكهولم، الاثنين، على رجل فرنسي كان محور فضيحة جنسية هزت الهيئة المانحة لجائزة نوبل للآدب، بالسجن لمدة عامين بتهمة الاغتصاب.

كما قضت محكمة ستوكهولم الجزئية بتغريم جان-كلود أرنو، بدفع مبلغ 115 ألف كرونة (12.900 دولار)، إلى المدعية لما لحق بها من أضرار.

وتمت إدانة «أرنو»، في حكم أصدرته المحكمة بالإجماع، في واحدة من تهمتين بالاغتصاب، وتتعلق الجريمتان بنفس السيدة، ووقعتا بإحدى الشقق في ستوكهولم، في أواخر عام 2011، ومن جانبه، نفي أرنو التهم المنسوبة إليه.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جودرون أنتيمار في بيان لها: "أجرت المحكمة تقييمًا شاملًا للأدلة، والاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة هو أن الأدلة كافية لإدانة المدعي عليه في واحد من الجريمتين التي وجه ممثل الادعاء الاتهامات له فيها".

وقالت «أنتيمار» للصحفيين إن "المحكمة تعتبر روايتها (المدعية) حقيقية وموثوقة".

وأضافت، أن ثمة ستة أشخاص دعموا رواية المدعية، اثنان منهم كانا طبيبها ومعالجها.

ويشار إلى أن السجن لمدة عامين، هو الحد الأدنى للعقوبة، وكانت ممثلة الادعاء، كريستينا فويجت، طلبت توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام على أرنو.


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