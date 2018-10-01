مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين مع اجتياح إعصار «ترامي» لليابان

لقي شخصان على الأقل حتفهما وفقدت امرأة وأصيب نحو 100 شخص آخرين في اليابان، اليوم الاثنين، مع استمرار اجتياح إعصار "ترامي" لأجزاء من شمال البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



ولقي شخص حتفه جراء انهيار أرضى في مقاطعة توتورى الغربية وعثر على رجل أخر ميتا بعد سقوطه في حفرة بمدينة فوجيوشيدا بوسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.



وذكرت "كيودو" أن امرأة لم يعرف مصيرها بعد، سقطت في مصرف في مدينة ميازاكي جنوب غرب البلاد.



ولجأ نحو 36 ألف شخص إلى مراكز إجلاء مؤقتة، خلال عبور ترامي لليابان الليلة الماضية، الذي صاحبته رياحا قوية وأمطارا غزيرة بعد أن وصل إلى اليابسة حول مدينة تانابي الغربية في الساعة الثامنة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (1100 صباح الأحد بتوقيت جرينتش).



وبحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي كان مركز الإعصار يقع على بعد 120 كيلومترًا جنوب كيب إريمو في جزيرة هوكايدو بشمالي اليابان، ويتجه صوب الشمال الشرقي بسرعة 95 كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح تتحرك بسرعة 126 كيلومترا في ساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.



وأجبر إعصار ترامي شركات الطيران على إلغاء نحو 230 رحلة جوية، اليوم الاثنين، في أعقاب إلغاء 1300 رحلة في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).



وحذرت الوكالة من احتمال حدوث انهيارات طينية وهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية شمالي وشمال شرقي اليابان. وتعاني هوكايدو من زلزال بلغت شدته 6.7 درجة في أوائل سبتمبر أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا.



وأضافت الوكالة أن العاصفة قد تتسبب في حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى 11 مترا حول منطقة كانتو.