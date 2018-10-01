شريف إكرامي: لم أتجاوز وأحترم قرارات الاتحاد الإفريقي

علق شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي على عقوبة إيقاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم له في المباراتان القادمتان بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا أمام وفاق سطيف.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أتجاوز وأنا داخل الملعب حتي يتم إيقافي خارجه بهذه الطريقة، أحترم الاتحاد الإفريقي و قراراته، لكن هل ما حدث يستوجب الإيقاف من الأساس أو حتي عقوبة، ولماذا لم يتم إيقافي عن مباراة العودة".

وأضاف: "وهل يتم حرمان اللاعبين من الأدوار النهائية بهذه السهولة، وأخيراً هل فعلاً التقرير هو السبب".

وأكمل:" حقيقة ما حدث بيني وبين رجال الإسعافات الأولية في غينيا بسبب أسلوب تعاملهم مع لاعبينا المصابين عبارة عن نقاش عادي لم يرتقي إلى أن يكون أزمة أو موضوع يتم شرحه أو تبريره".

وواصل: "قرار إيقافي جاء بسبب تقرير مراقب المباراة الذي في الأساس لم يري أي شيء ومبني علي تفاصيل غريبة لم تحدث".

يذكر أن الأهلي قد تلقى خطابًا من "الكاف"، يفيد بإيقاف شريف إكرامي حارس مرمي الفريق، وعدم أحقيته في خوض مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار الكاف بدعوى أن شريف إكرامي دخل في مشادة مع طاقم الإسعاف، أثناء مباراة الذهاب أمام حوريا كوناكري الغيني ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.(طالع التفاصيل).

لم أتجاوز و أنا داخل الملعب حتي يتم إيقافي خارجه بهذه الطريقه؛أحترم الاتحاد الأفريقي و قراراته لكن هل ما حدث يستوجب الإيقاف من الأساس أو حتي عقوبه!ولماذا لم يتم إيقافي عن مبارة العوده!وهل يتم حرمان اللاعبين من الأدوار النهائيه بهذه السهوله!وأخيراً هل فعلاً التقرير هو السبب!!... — SherifEkramy (@SEkramyofficial) October 1, 2018