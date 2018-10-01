كارثة كونية كبرى تهدد كوكب الأرض الأربعاء المقبل

قد تكون الأرض على موعد مع كارثة كبرى يوم الأربعاء المقبل، بعد تحذيرات أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن قرب اصطدام كويكب «Sp1» بالأرض.

ومن المتعارف عليه فلكيًا أن القمر هو أقرب جسم فضائي للأرض، وهذا لا يمنع وجود كثير من الكويكبات والنيازك التي تمر بجانب الأرض، بل وتهدد بالاصطدام به وتشكل خطورة ليست بالسهلة، فهذه الكويكبات تدور حول الأرض ومن الممكن أن تدخل في جاذبيتها، فبالتالي تمثل خطورة كبيرة حال اصطدامها بكوكبنا.

وعلى هذا النحو يمر العديد من الأجسام الفضائية بجانب كوكب الأرض من فترة لأخرى، ولأنها لا تكون على مسار تصادمي مع خط كوكب الأرض فلا تشكل خطرا، لكن ما استجد في الأمر هو انتشار كثير من التقارير والمخاوف والتحذيرات من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن احتمالية اصطدام كوكبنا بكويكب يوم الأربعاء المقبل، والذي سيسبب كوارث كونية، وهذا ما أثار المخاوف في نفوس بعض الباحثين والمهتمين بحركات النجوم والكواكب.

وإليك بعض المعلومات عن الكويكب، استنادا لما نشرته وكالة «ناسا» عن:

- طوله 170 مترا.

- ارتفاعه يتجاوز ارتفاع ساعة «بيج بن» الشهيرة.

- سرعته 36.700 ميل في الساعة.

- يطير بارتفاع 8.87 كيلو متر فوق الأرض.

- المسافة ما بين الكويكب والأرض تزيد بحوالي 15 مرة عن المسافة بين الأرض والقمر، ومن الجيد أن المسافة بينهما كبيرة، إلا أنه في حالة حدوث تصادم مع الأرض؛ سيؤدي إلى كارثة كبيرة.