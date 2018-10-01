الاتحاد السعودي يحدد عدد الأجانب في مباراتي الزمالك بالسوبر

أعلن لؤي السبيعي الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي اليوم، الإثنين، أن عدد مشاركة اللاعبين الأجانب في مباراتي السوبر المصري السعودي، ستكون بحسب نظام كل فريق في بلده.

ويواجه الزمالك نظيره الهلال السعودي يوم السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود، على كأس عبد الفتاح السيسي، كما يواجه فريق الاتحاد، في القاهرة على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز في السادس من نوفمبر المقبل.

وتسمح لوائح الاتحاد السعودي بضم 7 لاعبين أجانب، فيما تنص لوائح اتحاد الكرة المصري بالسماح لكل ناد بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب في الموسم الحالي لتدعيم صفوفهم.