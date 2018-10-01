محافظ دمياط: نستهدف الكشف على 800 ألف مواطن في «المسح الطبي الشامل»

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة تستهدف الكشف على 800 ألف مواطن فوق سن الـ18 سنة في مبادرة المسح الشامل للقضاء على فيروس سي.

وأضافت في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن هناك 321 مسؤولًا من الفرق الطبية المكونة من طبيب وممرض وممرضة ومدخل بيانات في 89 وحدة صحية ومستشفى بالمحافظة؛ لإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين.

وطالبت جميع المواطنين بضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للقضاء على "فيروس سي" والأمراض غير السارية بالمجان خلال الفترة المحددة.

وانطلقت اليوم الاثنين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات منها محافظة محافظة مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، وجنوب سيناء، ودمياط، والبحيرة، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.

https://www.youtube.com/watch?v=DVlVt5rPGaA