محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتفاعل مع المجتمع المدني لحل مشاكل الموطنين

وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، رؤساء الأحياء بضرورة التفاعل مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومشاركتهم في كافة المخططات التي يقوم بها الحي، للارتقاء به وحل مشاكل المواطنين.

وأكد عبد العال، في تصريحات اليوم، أهمية مشاركة المجتمع المدني ومساهمته في تنفيذ خطط المحافظة للتنمية والارتقاء بالأحياء، ممثلاً في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الكبرى.

وفي سياق متصل، وفرت أجهزة حي شرق مدينة نصر تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر، وبرئاسة مصطفي عبد العزيز رئيس الحي، 5 لوادر و20 عربة حمولة 20 طنا، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك لرفع كافة المخلفات البناء المتواجدة أسفل خطوط الضغط العالي خلف سوق السيارات، وكذلك إعادة فتح الشوارع المؤدية لمدخل منطقة الواحة، وصقر قريش، والسويسري، على أن تستمر الحملة لمدة 3 أيام.

من جانبه قال رئيس الحي مصطفى عبد العزيز، إنه تلقى رغبة عدد من الجمعيات الأهلية الجادة بالحي للمساهمة في أعمال رفع المخلفات، ونقلها للمقالب العمومية من خلال توفير المعدات اللازمة بجانب معدات الحي، مشيراً إلى أن الحي سيتولى عملية رفع المخلفات لإعادة فتح الطرق المغلقة، وإعادة رصفها لتيسير الحركة المرور بالمنطقة.