وزير البترول: نتائج مبشرة بعد مسح المياه الاقتصادية في البحر الأحمر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك نتائج مبشرة بعد مسح المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر عقب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بالإضافة لطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب في البحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري.



وأضاف الملا، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن نسبة انخفاض استهلاك البنزين بعد تقليل الدعم لا تتعدى الـ3%، مشيرًا إلى ارتفاع الإقبال على بنزين 95 الجديد بدلًا من بنزين 92 لرفع كفاءة المحركات، ولقلة استهلاكه للوقود.



وأشار إلى أن الوزارة تدرس قرار تحسين بنزين 80 بدلًا من إلغائه نظرًا لإقبال شريحة كبيرة من المواطنين على استخدامه، مضيفًا أن التغير في أسعار البترول يمثل تحديًا كبيرًا في تقديرات مصر للطاقة، حيث أن فاتورة الدعم تتغير بحسب أسعار البترول العالمية.



وأوضح أن مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال مصانع تسييل الغاز وخطوط النقل والموانئ الموجودة بها لتصدير الطاقة إلى العالم، لافتا إلى اتفاقية بين مصر وقبرص لإنشاء خط لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة في مصر، بالإضافة إلى التكامل بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي.



وذكر أن الطريق أصبح ممهدًا في مصر للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي بعد طرح قانون تنظيم أنشطة الغاز، والتي ستسهل تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوربي، متابعًا: «لدينا اتفاقية مع قبرص في نقل الغاز الطبيعي شرق المتوسط وهناك ترحيب من الاتحاد الأوروبي بهذه الاتفاقية».



ويُذكر أن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقع في شهر سبتمبر الماضي، اتفاقية مع ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر ينقل الغاز الطبيعي بين قبرص ومصر لتسيله وتصديره إلى الخارج.