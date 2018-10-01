فيورنتينا يقلب الطاولة على سبال وينضم لكبار الدوري الإيطالي

قلب فريق فيورنتينا تأخره بهدف أمام ضيفه سبال إلى الفوز 2 /1 اليوم الاثنين في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم سبال بهدف حمل توقيع ألبرتو بالوسكي في الدقيقة 21 ولكن فيورنتينا رد بهدف التعادل بعد أربع دقائق فقط ، بتوقيع البولندي كارول لينيتي.

وبعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، تكفل الفرنسي جريجوري ديفريل بهدف الفوز لفيورنتينا.

وحقق فيورنتينا اليوم فوزه الثالث على التوالي، والخامس له هذا الموسم مقابل هزيمتين.

وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث فيما تجمد رصيد سبال عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.