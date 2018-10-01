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«الأمن التونسي» يفكك خلية لتمويل عناصر إرهابية بسوريا

تونس - د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 8:05 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 8:05 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، عن كشف خلية متورطة في تمويل عناصر إرهابية متواجدة بسوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إن وحدات متخصصة في جرائم الإرهاب تمكنت من الكشف عن الخلية في منطقتي زغوان في الشمال والكاف شمال غرب البلاد.

وأضاف البيان: «تم إيقاف خمسة عناصر ضمن الخلية بعد التنسيق مع النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز قضائي متخصص في التحقيق بالقضايا الإرهابية».

ولم تذكر الوزارة تفاصيل بشأن عمليات التمويل، لكنها أعلنت عن ضبط مبالغ مالية هامة بحوزتهم بالعملتين التونسية والأجنبية.


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