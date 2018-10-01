عبد الفتاح يعلن تفاصيل بروتوكول التعاون مع لجنة الحكام التونسية

وجه هشام قيراط، رئيس لجنة الحكام، بالاتحاد التونسي لكرة القدم، الشكر لهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، على توقيع بروتوكول تعاون بين التحكيم المصري والتونسي.

ونص بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والتونسي، بالاعتماد فقط على 4 حكام في كل مباراة، واستبعاد الاعتماد على الحكم الخامس لهذا الموسم، بحيث لن يتم تواجد الحكم الخامس أو الإضافى فى المباريات التى يديرها طاقم تحكيم تونسى، أو العكس مع الطاقم المصرى الذى يدير مباريات فى الدورى التونسي.

عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، باتحاد الكرة، أكد خلال المؤتمر الصحفى، الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الجبلاية في الجزيرة، لتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد التونسى، أن هناك أندية لا تريد وجود الحكم الخامس، والبعض الآخر لا يريد تحكيم أجنبي، مشيرًا إلى أن الأزمات المثارة على الساحة الرياضية جعلت الهجوم على التحكيم مستباح.

كما كشف عصام عبدالفتاح، أن هناك طاقم تحكيم مصريا سيدير مباراة كبرى فى الدورى التونسى يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون، تم تفعيله منذ شهر خلال إحدى المباريات للمنتخب التونسى والتى أدارها الحكم المصرى إبراهيم نور الدين، مشدداً على أنه سيتم تبادل للحكام والمعسكرات بين مصر وتونس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الفتاح، أنه تم الاتفاق مع دول الجزائر والمغرب وليبيا للتواجد ضمن اتفاقية تبادل الحكام، موضحا أن الاتفاقية ستشمل وضع لوائح وطريقة معينة لإدارة المباريات فى الدول الخمس إلى جانب تبادل المعسكرات.

وختتم عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حديثه بتأكيده، أنه فى حال رفض أى من أندية الدوري الممتاز، تواجد الحكام العرب أو من تونس تحديدا سيكون الفيصل فى هذا هو مجلس إدارة اتحاد الكرة.