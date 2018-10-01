«ماكرون» ينعي المغني الراحل شارل أزنافور

نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المطرب شارل أزنافور الذي توفي اليوم، عن عمر يناهز 94 عاما بعد رحلة فنية استمرت على مدار سبعة عقود.

وكتب ماكرون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واصفا المطرب الراحل بأنه كان فرنسيا أصيلا مرتبطا بجذوره الأرمينية، ومحل احتفاء في أنحاء العالم.

وأحيا ماكرون ذكرى فرانك سيناترا فرنسا قائلا أن أعماله الرئعة وصوته الفريد الذي شهد عليه ثلاثة أجيال ستظل باقية إلى الأبد، في الأفراح والأحزان، مؤكدا أن الشعب الفرنسي في حالة حداد على المغني الراحل ويشاطرون الشعب الأرميني في حزنهم.