مدرب ويجان يتغزل في سام مرسي

أبدي ليم ريتشاردسون مساعد مدرب ويجان الإنجليزي إعجابه بلاعب المنتخب الوطني سام مرسي لاعب وسط وقائد الفريق خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد سوانزي سيتي غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويرى ريتشاردسون أن مرسي تلميذ جيد يبحث دائمًا عن الجديد، مؤكدًا أن الدولي المصري سريع التطور ومستواه في تحسن كبير.

وقال لاعب ويجان خلال مؤتمر صحفي: "إنه لمن دواعي سروري العمل مع سامي، وإذا لعبت معه، فإنه يمكنك أن ترى ما يعطيه للفريق، ليس فقط في المباراة أو التدريب ، ولكن كشخص".

وأضاف: "في التدريبات دائمًا ما يسعى سام مرسي للفوز في أي منافسة، حتى في التدريبات الرئيسية والفردية، إنه لاعب مختلف من الشباب".

وأتم: "إنه لاعب جيد يبحث عن تطوير مستواه بشكل متواصل، وشغوف بتقديم الأفضل كل يوم، من خلال مشاهدتي، هو جيد في الدفاع وافتكاك الكرة ويمكنه استغلال ذالك".