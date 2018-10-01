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الكوريتان تشرعان في إزالة الألغام الأرضية بالمنطقة الحدودية الفاصلة

سول - د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 6:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 6:30 ص
قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الكوريتين بدأتا اليوم الاثنين أعمالهما لإزالة ألغام أرضية في أجزاء من المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين للحد من التوترات ومنع الاشتباكات العرضية.

وقال مسؤولون في الوزارة إن القوات الكورية الجنوبية دخلت المنطقة منزوعة السلاح صباح اليوم الاثنين لإزالة الألغام حول قرية بانمونجوم الحدودية ومنطقة أخرى في الخطوط الأمامية حيث يخططون لإجراء أول عمليات بحث مشتركة مع كوريا الشمالية عن جنود قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 – 1953).

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