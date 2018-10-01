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إخلاء دار أوبرا «لا فينيس» بإيطاليا بعد اندلاع حريق صغير

روما - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 1:41 م | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 1:41 م

أعلن مدير دار أوبرا «لا فينيس» الشهيرة في فينيسيا، عن إخلاء الدار بعد اندلاع حريق صغير في غرفة الكهرباء هناك، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

وقد تم اكتشاف الحريق في حوالي الساعة 8:30 صباحا، وإخماده على الفور، بحسب ما قاله مسؤول الشرطة، فورتوناتو أورتومبينا، في مقطع فيديو تم نشره على حساب دار الأوبرا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأضاف أن الفنيين يقومون حاليا بالتحقق من الأضرار ويعملون على إصلاحها.

وكان قد تم تشييد «لا فينيس» -الواقعة في قلب مركز مدينة فينيسيا التاريخي- في عام 1792، وتم إعادة بنائها مرتين بعد أن دمرتها النيران في عامي 1836 و1996.


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