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استقبل المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، اليوم، اللجنة المكلفة بعملية ربط الطريق الدولي الجديد بالمدن.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن اللجنة تم تشكيلها بناء على قرار المحافظ بهدف التنسيق لإنشاء محطات خدمية (سيارات - نقاط إسعاف - شبكات محمول - استراحات خدمية)، إضافة إلى تقديم مقترحات لربط المدن بالطريق الدولي (النفق - شرم الشيخ)؛ لتحديد أماكن ربط الطريق الدولي الجديد الكائن شرق مدينة رأس سدر بالطريق الحالي، وتحديد أماكن الخدمات التي سيتم إقامتها على طول الطريق الواقع بنطاق المدينة.

وأضاف «حمادة» أنه تم تحديد أماكن ربط الطريق الدولي الجديد الكائن شرق مدينة رأس سدر بالطريق الحالي، وتحديد الأماكن التي ستقام بها الخدمات. كما قامت اللجنة بمعاينة الطريق الدولي الجديد على الطبيعة.

وتضم اللجنة المهندس ممدوح المحمدي القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بجنوب سيناء، والدكتور محمد عبدالحكم سعودي نائب مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، والمهندس ناصر عوض مندوب عن الشركة المصرية للاتصالات جنوب سيناء.

يشار إلى أن الطريق الدولي الجديد يقع ضمن خطة المشروع القومي للطرق ويربط من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى شرم الشيخ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.