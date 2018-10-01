يفتح المجلس الأعلى للثقافة اليوم الإثنين باب الترشح لجوائز الدولة المصرية لعام 2019، وهي جوائز مالية تقدمها الدولة متمثلة في وزارة الثقافة للمبدعين والمثقفين كل عام.



وتستعرض «الشروق» تفاصيل الجوائز وكيفية التقديم والشروط في سؤال وجواب:



ما هي جوائز الدولة وقيمتها؟



- جائزة النيل



تعتبر الجائزة الأعلى قيمة، وتبلغ كل جائزة بداخلها قيمة 400 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وتمنح للشخصيات البارزة في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، ومنحت لأول مرة في عام 1999.



- جائزة الدولة التقديرية



تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وتمنح للممتازين في الإنتاج الفكري، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتتكون من 3 جوائز للفنون، 3 للآداب، 4 للعلوم الاجتماعية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.



- جائزة الدولة للتفوق



تبلغ قيمة كل جائزة بداخلها 100 ألف جنيه مصري، وميدالية فضية، وتتكون من جائزتان للفنون، جائزتان للآداب، وثلاثة للعلوم الاجتماعية، كما لا يجوز تقسيم الجائزة، أو منحها لشخص آخر في الفرع ذاته أكثر من مرة، ومنحت لأول مرة في عام 1999.



- جوائز الدولة التشجيعية



تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 50 ألف جنيه مصري، وتمنح سنويا عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجها المتقدمون للجائزة، وتشمل 8 جوائز للآداب، 8 جوائز للفنون، 8 للعلوم الاجتماعية، و8 جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية، ولا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد.



ماهي مجالات الجائزة؟



الجائزة تقتصرعلى الموهوبين في فروع الآداب، والفنون، والعلوم الإجتماعية، فقط.



ما هي شروط التقدم للجائزة؟



- يجب أن يتم ترشيح المتقدم من جانب مجلس إدارة هيئة أو جمعية خاضعة لأحكام القانون المصري، وأن يكون قد مر على تأسيسها 10 سنوات، ولها عمل منتظم وتأثير في مجالها، كما يجب أن تحمل صفة أكاديمية أو بحثية، ولا تقدم غير مرشح واحدا فقط.



- على المتقدم استيفاء أوراقه وتحميلها في ملف word، على أسطوانة مدمجة.



- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات.



- صورة من بطاقة الرقم القومي.



- صورة شخصية حديثة.



- تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.



- لابد من تقديم ما يثبت مرور 15 عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري للمتقدم.



- يجب تقديم 4 نسخ من إنتاج المتقدم للجائزة كما أن الأعمال المقدمة لا تسترد.



- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما عند الإعلان عن الجائزة



- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفروع



ما هي أهداف الجائزة؟



أنشأت مصر جوائز الدولة بموجب قانون صدر في عام 1958؛ بهدف تشجيع العلوم عامة، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ليتلقى على أساسها المبدعين والباحثين في تلك المجالات جوائز مالية وميداليات.



أيام التقديم للجائزة؟



ولمن يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس الأعلى للثقافة إنتاجه، وذلك فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018.