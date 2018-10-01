وزير التعليم يعلق على انتقاد «الجزيرة» للمناهج الجديدة

علق وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، عن تداول صفحة قناة «الجزيرة مصر» عدد من صفحات منهج اللغة العربية في النظام التعليمي الجديد، والانتقاد والسخرية من هذه الصفحات.



وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، أن قناة الجزيرة مصر تهين مصر والمصريين، مضيفا أن هذه الصفحات ليس بها أخطاء وإنما هي "أنشودة صغيرة للأطفال" واستخدامها مكتوب داخل دليل المعلم كي نعلم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعي.



وتابع "هذا ليس خطأ ولكنه متعمد وهذه كلمات جاري تلحينها بواسطة مستشارة التربية الموسيقية ليغنيها الأطفال، الأناشيد هي (الماء - الكائنات الحية - فصول السنه - الحركات)".



وطالب الجميع بقليل من التروي وأن نسأل ونبحث قبل الاندفاع لتشويه جهود كثيرة ومنح الأعداء فرصة ثمينة لينالوا من مصر وأهلها.



