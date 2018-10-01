وزير البترول: تشكيل لجنة لتعديل قانون التعدين للتشجيع على الاستثمار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم تشكيل لجنة مكلفة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برئاسته لدراسة تعديل قوانين التعدين في مصر؛ للتشجيع على الاستثمار.



وأضاف وزير البترول، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، الاستثمار في مجال التعدين في مصر لا يسير على وتيرة واحدة، موضحًا أن القانون يحتاج إلى إضافة بعض التعديلات لجذب المستثمرين.



كما أكد أن مصر تزخر بالثروات المعدنية والطبيعية العديدة، والتي يمكنها استخراجها حاليًا بسبب قدرتها التكنولوجية وفتح المجال للكثير من المستثمرين وتعديل قوانين الاستثمار مؤخرًا، مشيرًا إلى زيادة إنتاج منجم السكري للذهب خلال الفترة الماضية.