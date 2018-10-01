«العدل الدولية» ترفض دعوى أقامتها بوليفيا في نزاع حدودي مع تشيلي

قضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، برفض دعوى أقامتها بوليفيا بشأن نزاع حدودي مع تشيلي.

وذكرت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، إن تشيلي ليست ملزمة بالدخول في مفاوضات مع بوليفيا، الدولة الحبيسة، من أجل السماح للأخيرة بممر للوصول إلى ساحل المحيط الهادئ.

ويضع قرار المحكمة اليوم، حدًا للإجراءات القانونية التي بدأتها بوليفيا منذ عام 2013. والقرار ملزم قانونًا ولا يمكن استئنافه.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، عبد القوي أحمد يوسف: "ليس لدى تشيلي التزام قانوني بالتفاوض على منح بوليفيا سبيلًا للوصول إلى المحيط الهادئ".