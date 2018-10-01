ترامب يشيد بانضمام كندا لاتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة والمكسيك

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بانضمام كندا لاتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة والمكسيك تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، المعروفة باسم "نافتا".

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن ترامب وصف الاتفاق -خلال تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- بأنه "رائع" ويعد بمثابة "صفقة كبيرة للبلدان الثلاثة"، مضيفا أن التحالف التجاري الجديد سيعاد تسميته باسم "الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية".

وكانت الولايات المتحدة وكندا المكسيك قد توصلت إلى اتفاق بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، المعروفة باسم "نافتا" بعد أن واصل المفاوضون في واشنطن وأوتاوا العمل بقوة للالتزام بموعد نهاية مهلة التوصل إلى الاتفاق، والذي كان محددا له منتصف ليل أمس.