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جيمس أليسون وتاسكو هونجو يفوزان بـ«نوبل للطب» لعام 2018

ستوكهولم- د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 11:51 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2018 - 11:51 ص

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز العالمين جيمس أليسون وتاسكو هونجو، بجائزة نوبل للطب لعام 2018؛ لاكتشافهما علاج للسرطان عن طريق تثبيط المناعة السلبية


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