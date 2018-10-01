جيمس أليسون وتاسكو هونجو يفوزان بـ«نوبل للطب» لعام 2018

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أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم الاثنين، فوز العالمين جيمس أليسون وتاسكو هونجو، بجائزة نوبل للطب لعام 2018؛ لاكتشافهما علاج للسرطان عن طريق تثبيط المناعة السلبية