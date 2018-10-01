«ترامب»: البيت الأبيض لا يضع قيودا على التحقيقات بشأن «كافانو»

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتهامات الموجهة للبيت الأبيض، بأنه يضع قيودًا على التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي)، فيما يتعلق بمرشحه لعضوية المحكمة الأمريكية العليا، بريت كافانو.

وقال "ترامب" في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الاثنين: "أعتقد أن على /اف بي أي/ أن يقوم بما يجب عليه للحصول على إجابات". غير أن ترامب أضاف لاحقًا أنه لابد أن تظل الاستجوابات "في إطار متناسب" وأضاف: "لا نريد ملاحقات محمومة".

وأكد الرئيس الجمهوري، أن البيت الأبيض ينزل على رغبة مجلس الشيوخ الأمريكي وقال: "السرعة هي ما أريده".