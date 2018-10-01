هل تحب السفر منفردا؟ إليك بعض الأماكن المناسبة لك

هل أنت في حاجة لجرعة كبيرة من اللاشيء وموعد مع نفسك؟ يمكننا جميعا الاستفادة من الوقت بمفردنا، ويمكن أن يزيد قضاء هذا الوقت بعيداً عن الديار من مزايا كون المرء بمفرده بدون الشعور أنك وحيد.

ومن أجل رحلتك المنفردة المقبلة، يقدم الكاتب والمصور الحر «كريس أوزبرن» من خلال موقع «ون ترافيل» الأمريكي وجهات ستكون مثالية لسفريتك المقبلة بمفردك.

عن نيويورك، يقول أوزبرن: «إذا كانت هناك مدينة مصممة ليستمتع بها المرء بمفرده فهي نيويورك، منهاتن خصوصاً، تجذب أي وكل شخص يسعى للخصوصية دون الاضطرار لإغفال متعة كونك في مدينة كبيرة».

ويضيف: «من زيارة متحف والسير وسط الزحام واستكشاف الخبايا وأحدث الصرعات العالمية، يعد السير منفرداً في شوارع نيويورك أحد وسائل السفر بحرية».

وعن أيسلندا، يقول أوزبرن: «هناك أماكن قليلة على وجه الأرض تستحق الزيارة مثل أيسلندا، نحن لا نتحدث فقط عن الطقس، فمن أجل عزلة رائعة ومشاهد مهجورة وطبيعة تعصف بها الرياح والكثير من حرية التصرف، إلى جانب الطرقات المرصوفة رصفاً جميلاً وأماكن السكن الحديثة والشعب الطيب، حيث تعتبر دولة أيسلندا الإسكندنافية الضئيلة بقعة جذابة للمسافرين الذين يحتاجون لقضاء وقتا بمفردهم».

وعن لندن، يشير أوزبرن قائلا: «يشتهر سكان لندن بأنهم شديدو التهذيب والتحفظ، وهذا مزيج مثالي للمسافرين المنفردين، وحسب ما يقال إنها المدينة الأكثر تنوعا على وجه الكوكب، لدى لندن كل ما يتعلق بالمسرات الحضرية والرغبات الثقافية، إلى جانب أن أغلب المتاحف مجانية الدخول، كما أن أكل الشارع يعتبر استثنائي ويفوح عبق التاريخ من كل زاوية بهذه المدينة البريطانية».