فاز عالمان اكتشفا كيفية تحفيز جهاز المناعة في الجسم لمحاربة مرض السرطان، بجائزة نوبل لعام 2018 في مجال الطب، وفقًا لما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم.

وسيتقاسم الأمريكي جيمس أليسون، والياباني تاسكو هونجو، الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية، ما يعادل مليون دولار أمريكي تقريبًا، والتي أعلن عنها مجلس إدارة نوبل في ستوكهولم.

الاكتشاف الذي صنعه العالمان بخصوص جهاز المناعة، فتح الطريق أمام تصنيع مجموعة جديدة من أدوية مرض السرطان، التي ستغير بالفعل من نتائج العلاج لدى المرضى، وهذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها اكتشاف علاج جديد للسرطان جائزة نوبل.

وقال «أليسون»: «أشعر أنني في حالة صدمة من تحقيق حلم كل عالم.. الآن أود أن أنادي كل المرضى المصابين بالسرطان لأخبرهم أننا نحرز تقدمًا في العلاج».

«أليسون» عانى من تاريخ مرضي متعلق بالسرطان في عائلته، فحين كان في العاشرة، توفيت والدته بسرطان الغدد الليمفاوية، وطوال الوقت كان يفكّر كيف يمكنه أن يصنع علاجًا جديدًا للمرض الذي حرمه من أمه.

وقال العالم الثاني «هونجو»، والذي بدأ رحلة بحثه بعدما توفى زميل له في كلية الطب جراء إصابته بسرطان المعدة: «أريد مواصلة البحث كي ينقذ العلاج المناعي المزيد من مرضى السرطان أكثر مما مضى».

وأضاف «هونجو» الذي يحب لعب الجولف بشدة، أنه قابل ذات مرة أحد لاعبي الجولف الذي شكره على اكتشافه الذي بفضله تم شفائه من سرطان الرئة، وقال له: «شكرًا لأنك جعلتني ألعب الجولف مرة أخرى»، فأسعده هذا التعليق أكثر من الجائزة التي حصل عليها.

في الوقت نفسه، قال البروفيسور تشارلي سوانتون، أحد كبار أطباء السرطان في الولايات المتحدة، إن الاكتشاف استطاع فهم إمكانيات جهاز المناعة البشري وكيفية سيطرته على السرطان، معلقًا: «بفضل أليسون وهونجو أصبح لدى المرضى أملاً حقيقياً، وسيستفيد أكثر من ثلثل المرضى من هذا الاكتشاف».

ومن المقرر، وفقاً لصحيفة "الجارديان"، أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء الثلاثاء المقبل، يليها جائزة «الكيمياء» الأربعاء، و«السلام» الجمعة، و«الاقتصاد» الاثنين، فيما ألغيت جائزة الأدب هذا العام.