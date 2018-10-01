تنظيم قافلة طبية وندوات توعية بقرية طنبدي في مغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، اليوم، عن تنظيم قافلة طبية بقرية طنبدي، بالتعاون مع عيادات السلام التخصصية التابعة لمطرانية مغاغة والعدوة؛ لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والاكتشاف المبكر للأمراض وتفادي انتشارها والقضاء عليها.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب زهني رئيس مركز ومدينة مغاغة، والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، والدكتور بهي مدير الإدارة الصحية بمركز مغاغة.

وشملت القافلة تخصصات: (الأطفال، والأمراض الجلدية، والباطنة، والقلب، وأمراض الجهاز الهضمي، والأنف والأذن، والتحاليل)، كما ضمت القافلة صيدلية متكاملة لصرف الأدوية.

وأوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان صحفي اليوم، أنه تم عقد عدة ندوات توعية عن سرطان الثدي، وأخرى للوقاية من فيروس «سي» وأهمية الاكتشاف المبكر لذلك المرض الخطير.