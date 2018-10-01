الأزهر ينعي «أبوكريشة»: علم وافر وعطاء مشهود

نعى الأزهر الشريف العالم الجليل دكتور طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وأشاد الأزهر الشريف، في بيان، بما قدمه العالم الراحل، منذ تخرجه في كلية اللغة العربية عام 1961، من عطاء مشهود وعلم وافر، كان خلاله مثالاً للعالم الأزهري، بعلمه وفكره الوسطي المعتدل، وبما أثرى به المكتبة الإسلامية والعربية من كتب وبحوث ومؤلفات.

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء والمُواساة لكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي السياق ذاته، نعى مفتى الجمهورية، الدكتور شوقي علام في بيان اليوم، العالم الجليل، مؤكداً أن الراحل قدم الكثير لخدمة الأمة الإسلامية، ولطلبة جامعة الأزهر الشريف عبر مناصبه المختلفة التي تقلدها طول حياته، متقدما بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيا الله أن يلهمها الصبر والسلوان، وأن يغفر له وينزله منازل الصالحين.