أسطورة ليفربول يرفض الهجوم على صلاح

رفض جيمي كارجر مدافع ليفربول السابق الانتقادات المبالغ فيها الموجهة إلى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وجناح ليفربول منذ بداية الموسم الحالي.

وقال جيمي كارجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية : "صلاح ليس في حالة جيدة، ولكن لا أعتقد أنه سيء، لقد تم التحدث كثيرًا عن مستواه في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "لقد كان هداف الدوري العام الماضي، لذا آمل من يورجن كلوب المدير الفني للفريق أن يصرح بأن صلاح إذا لم يسجل 40 هدفًا هذا الموسم، فهذا لا يعني أنه كان موسمًا سيئا".a

وأتم : " إيان راش أسطورة وهداف ليفربول التاريخي سجل في موسم واحد 47 هدف، لكنه لم يكرر ذلك مرة أخرى، لذا إذا أحرز صلاح 25 هدفا هذا الموسم فسيكون موسمًا رائعا".

يذكر أن صلاح تعرض للانتقادات مؤخرا بسبب قلة عدد أهدافه رغم مرور 7 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكتفى بتسجيل 3 أهداف، وهو الذي كان هداف المسابقة الموسم الماضي بـ32 هدفا.