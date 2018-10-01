مرتضى منصور يعلن شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

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قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شطب عضوية حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم فريق الكرة للقلعة البيضاء السابق من سجلات النادي.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي المقام بالنادي، اليوم الاثنين: "تم شطب عضوية كلٍ من حازم إمام وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة وهشام نصر رئيس اتحاد الكرة اليد من النادي".

وأضاف: "هذا الرباعي شارك في صياغة بيان اللجنة الأوليمبية ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته.. لذا لا يستحقون شرف عضوية النادي".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن إيقاف مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عام إضافة إلى تغريمه 40 ألف دولار.